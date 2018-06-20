Митрополит УПЦ получил звание «Почетный гражданин города» Изюм

Во время празднования Дня города Изюм митрополит Елисей был удостоен звания «Почетный гражданин города».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в Изюм на праздник прибыли официальные делегации из Латвии, Грузии и Польши. Вечером на центральной сцене города было официальное поздравление и награждение всех тех, кто сделал весомый вклад в развитие города.

За достижения в духовном развитии города, весомый вклад в миротворческую, общественную и благотворительную деятельность, приумножение достижений национальной культуры, материальных и духовных ценностей населения, что укрепляет авторитет города на областном и государственном уровнях, митрополит Елисей был удостоен звания «Почетный гражданин города».

После награждения митрополит Елисей обратился к жителям Изюма с архипастырским поздравлением. В этот праздничный день правящий архиерей благословил новобрачных и подарил им венчальные иконы. Молодым людям были вручены сертификаты, по которым они могут приступить к Таинству венчания в любом храме города Изюм.

Сертификаты на Таинство Крещения получили также малыши, которые родились в этот день, им архипастырь преподнес в подарок золотые крестики.