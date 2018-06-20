В Болгарской Церкви объяснили Павленко, что в вопросе украинской автокефалии важно строгое соблюдение канонов

В вопросе украинской автокефалии Болгарская Церковь выступает за строгое соблюдение православных канонов.

Об этом заместителю главы Администрации Президента Украины Ростиславу Павленко сообщили на приеме у Патриарха Болгарской Православной Церкви Неофита, сообщается на официальном сайте Болгарской Православной Церкви.

Во время приема Ростислав Павленко дал государственную оценку церковной ситуации в Украине, сообщив о том, что "с начала 1991 года Украина борется за свою религиозную независимость".

В свою очередь, Патриарх Неофит сказал, что ситуация в Украине неоднократно обсуждалась на заседаниях Синода Болгарской Православной Церкви и он неоднократно заявлял о своей позиции по этим вопросам.

В свою очередь, епископ Герасим добавил, что Синод хорошо знаком с обсуждаемой ситуацией и сложностью, но высказался за строгое соблюдение церковных канонов, которых на протяжении веков придерживается Православная Церковь.

Патриарх Неофит заявил: "Нужно усилить молитвы к Богу".