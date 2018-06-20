Болгарская Православная Церковь не поддержала создание автокефальной украинской Церкви

14:43, 20 июня 2018
Православие
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Встречи представителей Болгарской Церкви с заместителем главы Администрации Президента Украины / bg-patriarshia.bg

Об этом свидетельствуют результаты встречи высшего руководства Болгарской Церкви с заместителем главы Администрации Президента Украины Ростиславом Павленко, опубликованные на официальном сайте Болгарского патриархата.

Патриарх Неофит отметил, что соответствующая проблематика неоднократно обсуждалась на заседаниях Священного Синода БПЦ и он уже неоднократно оглашал свое мнение по этому поводу.

В свою очередь главный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Герасим подчеркнул, что БПЦ знакома с ситуацией вокруг получения Украиной церковной автокефалии. Однако в рамках этого процесса, сказал владыка Герасим, необходимо строго соблюдать церковные каноны, которых Православная Церковь придерживается на протяжении многих веков.

Ранее Польская Православная Церковь озвучила подобную позицию.

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