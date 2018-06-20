В Запорожье представители духовенства УПЦ сдали кровь для пациентов детской больницы

По благословению митрополита Луки, представители духовенства Запорожской епархии УПЦ посетили Запорожскую областную станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для пациентов Областной клинической детской больницы.

Участие в мероприятии также приняли представители всеукраинского общественного движения «Сила добра», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Мы прибыли сюда для того, чтобы исполнить свой христианский долг – сдать кровь для детей, которые находятся на лечении в Запорожской областной клинической детской больнице. Сдать кровь – это богоугодное дело. Ведь каждая капля сданной крови обязательно спасет чью-то жизнь. И это – главное!", – рассказал протоирей Константин Костюкович.