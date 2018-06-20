Наместник Святогорской лавры рассказал Послу Японии о ситуации на востоке Украины

Святогорскую лавру 19 июня посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии господин Шигеки Сумме.

Делегация также посетила одну из школ Краматорска, которой оказывало помощь правительство Японии. Во второй день визита на Донбасс Посол Японии пожелал отдельно посетить Свято-Успенскую Святогорскую лавру, где уже однажды побывал более двух лет назад, сообщает пресс-служба Святогорской лавры.

В обители делегацию дипломатов встречал секретарь Святогорской лавры архимандрит Лазарь (Терещенко). Почётным гостям была предложена экскурсия по лаврскому музею. По окончании знакомства с экспозицией музея делегацию приветствовал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений. В его сопровождении гости посетили Свято-Успенский собор и прогулялись по территории обители.

Первый секретарь Посольства Японии в Украине, побывавшая в Святых Горах впервые, рассказала лаврской пресс-службе о цели визита дипломатов на Донбасс. По её словам, основной целью было выяснить какая ситуация сейчас на востоке Украины на самом деле, чтобы проинформировать о ней жителей Японии. Поскольку, как объяснила госпожа Рицуко Иноуе, жители Японии ошибочно считают, что на Донбассе конфликт почти исчерпан, за прошедшие 4 года. Но японские дипломаты хотят рассказать своим землякам, что проблема в восточном регионе Украины всё ещё стоит довольно остро, конфликт продолжается, и главное - продолжают страдать мирные люди.

«Это наша главная цель - донести эту информацию», - подчеркнула госпожа Рицуко Иноуе.

Гости также интересовались информацией о помощи вынужденным переселенцам, какую оказала Свято-Успенская Святогорская лавра с начала военного конфликта и продолжает оказывать по сей день, обеспечивая полное содержание более 200 беженцев в самой обители, и ежедневно предоставляя трапезу ещё 150 беженцам, проживающим в Святогорске.