В Каменское прибыла десница святой Евгении Римской
06:32, 20 июня 2018Православие
306 0
Святыня будет находится в соборе до 27 июня / eparhia.net
В воскресенье, 17 июня, в Свято-Николаевский кафедральный собор города Каменское прибыла святыня - десница святой преподобномученицы Евгении Римской из Афонского подворья Киева.
Перед прибывшей святыней был отслужен молебен, сообщается на сайте Каменской епархии УПЦ.
Святыня будет находиться в соборе до 27 июня, где ежедневно будут совершаться литургии с освящением воды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter