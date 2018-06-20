В Каменское прибыла десница святой Евгении Римской

В воскресенье, 17 июня, в Свято-Николаевский кафедральный собор города Каменское прибыла святыня - десница святой преподобномученицы Евгении Римской из Афонского подворья Киева.

Перед прибывшей святыней был отслужен молебен, сообщается на сайте Каменской епархии УПЦ.

Святыня будет находиться в соборе до 27 июня, где ежедневно будут совершаться литургии с освящением воды.