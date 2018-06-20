Православные Гайворона поклонились мощам двухсот святых угодников

В город Гайворон 16 июня были привезены список Чудотворной Казанской иконы Божией Матери, ковчег с мощами почти двухсот святых угодников Божиих, среди которых и преподобные Киево-Печерские, и свт. Иоанн Златоуст, и частица Животворящего Креста Господня, а также частицы с мощами Крестителя Господня Иоанна и икона Божией Матери «Млекопитательница», перед которой в свое время молился Преподобный Кукша Одесский Чудотворец.

На своем постоянном месте пребывания святыни находятся в селе Злинка в Свято-Покровском храме, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Чтобы встретить святыни, возле Иоанно-Зачатиевского храма города Гайворона собралось множество горожан и жителей района. Духовенство Гайворонского благочиния во главе с протоиереем Романом Формазюком с хвалебным пением внесли святыни в храм, где перед ними был совершен молебен с чтением акафиста Божией Матери.

На следующий день на Божественную литургию собралось много людей, которые с верой пришли поклониться мощам и святым иконам.