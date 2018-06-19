К 50-летию наместника Святогорской лавры издали юбилейный буклет

21:11, 19 июня 2018
Православие
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Буклет рассчитан на широкий круг читателей / svlavra.church.ua

Ко Дню рождения наместника Свято-Успенской Святогорской лавры информационно-просветительским отделом обители издан юбилейный буклет. Об этом сообщается на сайте Лавры. 

/ svlavra.church.ua

Издание повествует о новейшей истории Святогорской обители и о роли в ней митрополита Святогорского, поступившего в неё в 1993 году и подвизавшегося сперва в качестве благочинного, а вскоре подъявшего на свои плечи нелёгкое послушание наместника разорённой в безбожное время древней монашеской обители во Святых Горах.

/ svlavra.church.ua

Буклет рассчитан на широкий круг читателей. Издание будет интересно не только тем, кто любит и знает Святые Горы, но также всем читателям, кто чрез краткую, но насыщенную историю, изложенную на его страницах, познакомится со Святогорской обителью впервые.

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