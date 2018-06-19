К 50-летию наместника Святогорской лавры издали юбилейный буклет

В четверг, 21 июня, митрополиту Святогорскому Арсению исполняется 50 лет.

Ко Дню рождения наместника Свято-Успенской Святогорской лавры информационно-просветительским отделом обители издан юбилейный буклет. Об этом сообщается на сайте Лавры.

Издание повествует о новейшей истории Святогорской обители и о роли в ней митрополита Святогорского, поступившего в неё в 1993 году и подвизавшегося сперва в качестве благочинного, а вскоре подъявшего на свои плечи нелёгкое послушание наместника разорённой в безбожное время древней монашеской обители во Святых Горах.

Буклет рассчитан на широкий круг читателей. Издание будет интересно не только тем, кто любит и знает Святые Горы, но также всем читателям, кто чрез краткую, но насыщенную историю, изложенную на его страницах, познакомится со Святогорской обителью впервые.