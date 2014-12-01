Социальный отдел Бердянской епархии УПЦ продолжает помогать вынужденным переселенцам из зоны АТО

28 ноября, в Христорождественском кафедральном соборе, председатель епархиального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Эдуард Кислый провел прием вынужденных переселенцев из зоны АТО, проживающих в г. Бердянске, сообщает сайт епархии.

За помощью в Бердянскую епархию УПЦ обратились многочисленные жители областей, где проходят военные действия. Среди них - мамы с грудными и малолетними детьми, люди преклонного возраста, больные и инвалиды. Все они остро нуждаются в зимних вещах, продуктах питания и жилье.

Синодальным отделом по социально-гуманитарным вопросам, переселенцам была передана гуманитарная помощь в виде вещей и продуктов питания.

В Бердянске, по официальным данным, проживает около 1000 человек, выехавших из зоны боевых действий, и все они нуждаются в посильной помощи.