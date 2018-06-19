В Почаевской лавре опровергли информацию о недопущении к причастию детей, которые молятся на украинском

В Свято-Успенской Почаевской лавре отреагировали на обвинения СМИ в том, будто бы священнослужители не причащают детей, которые читают «Отче наш» на украинском.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт лавры, журналистский материал лаврская братия назвала провокационным и ложным.

«Поданное изданием snn-news со ссылкой на Коррупция.Инфо без каких-либо имен, дат или других деталей, намекающих хоть на какую-то достоверность», - указано в сообщении на сайте Почаевской лавры.

В пресс-службе обители сказали, что уже привыкли к клевете. Однако отреагировали с досадой на то, что фейк поддержал, не проверив информацию, отец Кирилл (Говорун).

Также в Почаеве подчеркнули, что Свято-Успенская Почаевская лавра - большая святыня, куда ежедневно приезжают тысячи паломников, и стены обители наполнены молитвами украинцев, язык которых - украинский. В обители удивляются, как вообще обвинения такого характера могут иметь место.

«Именно молитвами самих украинцев и полнятся храмы лавры, украинским щебетом маленьких и взрослых православных волынян, подолян и галичан наполненные стены лавры в праздничные дни. И это известно каждому, кто бывал в Почаеве и принимал участие в лаврской жизни», - подытожили в лавре.