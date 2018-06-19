21 июня состоится заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви

В Патриархии Грузии 21 июня пройдет заседание Священного Синода.

Как сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на "ИнтерпрессНьюс", заседание Священного Синода состоится в этом году впервые. Он обсудит важные для церкви вопросы, скопившиеся за последнее время.

"Регламентом определено, что заседание Священного Синода должно проводиться дважды в год, но решение о том, каким будет интервал между заседаниями, принимает лишь Его Святейшество. Нас упрекали, что заседание Священного Синода не проводилось давно", - сообщил секретарь Патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели.

Заседание возглавит Католикос-Патриарх всея Грузии, Блаженнейший Илия Второй. Плановые заседания Священного Синода проводятся дважды в год. В прошлом году они состоялись 9 марта и 11 октября.