21 июня состоится заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви
16:35, 19 июня 2018Православие
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Состоится заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви / kavkazplus.com
В Патриархии Грузии 21 июня пройдет заседание Священного Синода.
Как сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на "ИнтерпрессНьюс", заседание Священного Синода состоится в этом году впервые. Он обсудит важные для церкви вопросы, скопившиеся за последнее время.
"Регламентом определено, что заседание Священного Синода должно проводиться дважды в год, но решение о том, каким будет интервал между заседаниями, принимает лишь Его Святейшество. Нас упрекали, что заседание Священного Синода не проводилось давно", - сообщил секретарь Патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели.
Заседание возглавит Католикос-Патриарх всея Грузии, Блаженнейший Илия Второй. Плановые заседания Священного Синода проводятся дважды в год. В прошлом году они состоялись 9 марта и 11 октября.
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