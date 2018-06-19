В Измаиле 1 июля состоится концерт, посвященный 1030-летию Крещения Руси
13:52, 19 июня 2018Православие
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Измаиле состоится концерт, посвященный 1030-летию Крещения Руси / eparhiya.od.ua
В Измаиле 1 июля состоится концерт, посвященный 1030-летию Крещения Руси.
Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, в программе примут участие: сводный хор Измаильского благочиния, хореографические коллективы Измаила, вокальные коллективы Одессы.
Концерт состоится возле Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ, начало в 17.00.
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