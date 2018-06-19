В Мелитополе ночью неизвестные жестоко убили сторожа храма УПЦ

Сегодня, 17 июня, около часа ночи, двое неизвестных во время ограбления жестоко избили 66-летнего сторожа храма великомученика Пантелеимона в Мелитополе.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, мужчину нашла церковная работница утром. Все это время он оставался в сознании и умер в больнице.

«Грабители залезли на территорию храма через забор, - рассказал настоятель храма протоиерей Николай Лукащук. - Когда Анатолий (так звали сторожа) увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле. Сами же вломились в столовую, которая находится также на территории, и просто сидели и выпивали там…».

О подробностях преступления священнику успел рассказать сам сторож.

«Анатолия нашла работница храма. Она сразу позвонила мне. Я вызвал скорую, полицию. Когда прибыл, он еще был в сознании. Однако даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Я успел задать ему несколько вопросов. Затем его отвезли в больницу, где он почти сразу умер», - отметил отец Николай.

Протоиерей Николай просит молитв за новопреставленного раба Божия Анатолия.

По словам настоятеля, полиция пока отрабатывает ряд версий. На место происшествия прибыли руководители местных правоохранительных органов, представители СБУ.

Злоумышленники в поисках наживы устроили беспорядки по всему храму, но нашли только 300 грн., забрали из сторожки своей жертвы некоторые вещи.