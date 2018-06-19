На Крите более 100 экспертов из 18 стран говорят о возможностях диджитал-эпохи в пастырском служении

На Крите (Греция), в Православной академии Колибари началась международная конференция «DMOPC18 - Живая вода» - о возможностях цифровой эпохи в православном пастырском служении.

Как сообщает корреспондент «УНИАН-Религии», конференция началась 18 июня и продлится до 21 июня. В ней принимают участие церковные иерархи, священники, эксперты - всего 103 докладчика из 18 стран.

Спикеры обсуждают новые возможности проповеди. Внимание сосредоточено на формировании сплоченного богословского дискурса.

Первая подобная конференция состоялась в мае 2015 года.

Организатором конференции выступает Pemptousia в сотрудничестве с православными медиа из разных стран.

Ознакомиться с программой конференции можно здесь.