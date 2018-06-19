На Крите более 100 экспертов из 18 стран говорят о возможностях диджитал-эпохи в пастырском служении
12:09, 19 июня 2018Православие
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Международная конференция «DMOPC18 - Живая вода» / Фото "УНИАН-Религии"
На Крите (Греция), в Православной академии Колибари началась международная конференция «DMOPC18 - Живая вода» - о возможностях цифровой эпохи в православном пастырском служении.
Международная конференция «DMOPC18 - Живая вода» / Фото "УНИАН-Религии"
Как сообщает корреспондент «УНИАН-Религии», конференция началась 18 июня и продлится до 21 июня. В ней принимают участие церковные иерархи, священники, эксперты - всего 103 докладчика из 18 стран.
Спикеры обсуждают новые возможности проповеди. Внимание сосредоточено на формировании сплоченного богословского дискурса.
Первая подобная конференция состоялась в мае 2015 года.
Организатором конференции выступает Pemptousia в сотрудничестве с православными медиа из разных стран.
Ознакомиться с программой конференции можно здесь.
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