В УПЦ заявляют о попытке захвата храма на Ровенщине (+ видео)

В Украинской Православной Церкви заявляют о попытке захвата храма равноапостольной Марии Магдалины в селе Бадовка Острожского района Ровенской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ, 30 ноября в село Бадовка были завезены представители Нетешинской “Самообороны”. Общиной УПЦ было принято решение не открывать храм. Правоохранители окружили храм и его общину кордоном, отделив от агрессивно настроенных лиц. Во избежание противостояния храм был опечатан.

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Воскресное Богослужение проходило под открытым небом.

По информации, представленной пресс-службой, “самообороновцы” выкрикивали оскорбления в адрес верующих и штурмовали кордон милиции.

“Законных механизмов лишить православную общину с. Бадовка своего храма у представителей УПЦ КП нет”, - отмечается в сообщении на официальном сайте УПЦ.

В УПЦ считают, что новая волна межконфессиональной вражды инициирована УПЦ КП в Острожском районе. По обращению общины УПЦ в правоохранительные органы по фактам попыток захвата храма в селе Бадовка открыто уголовное производство.

По словам настоятеля этого храма священника Виктора Максимчука, возглавляемая им община УПЦ в честь святой равноапостольной Марии Магдалины начала строительство церкви еще в 2000 году.

«В нашем храме мы постоянно молимся за Украину, читаем акафисты за воинов на востоке. И люди, которые ходят в наш храм, являются настоящими украинскими патриотами», - подчеркнул он.

В то же время в УПЦ обращают внимание, что попытки захвата храма святой равноапостольной Марии Магдалины начались сразу после подписания межконфессионального меморандума в Ровенской ОГА. Митрополит Ровенский и Острожский УПЦ Варфоломей публично обратил внимание на попытки захвата и отозвал свою подпись под документом.

О событиях, которые происходили 30 ноября в селе Бадовка Острожского района Ровенской области на официальном сайте УПЦ КП ничего не говорится.