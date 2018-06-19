В Чернигове православные отметили день памяти святого благоверного князя Игоря Черниговского

13:23, 19 июня 2018
Православие
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Архиерейское богослужение накануне дня памяти святого благоверного князя Игоря Черниговского / orthodox.com.ua

Накануне, 17 июня, митрополит Амвросий совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе, сообщает пресс-служба Черниговской епархии УПЦ.

После окончания богослужения было совершено славословие святому благоверному князю Игорю Черниговскому. Затем митрополит Амвросий поздравил присутствующих именинников и предоставил всем архипастырское благословение.

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