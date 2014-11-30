Предстоятель УПЦ: И богатство, и бедность являются крестом…

30 ноября, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную Литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщает сайт lavra.ua.

Его Блаженству сослужили наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, глава Синодального информационного отдела, председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент и духовенство монастыря.

После Евангельского чтения Блаженнейший владыка обратился к верующим с архипастырским словом в котором объяснил, как следует относиться к земным благам.

Люди делятся на богатых и бедных. При этом, по словам Предстоятеля, и богатство, и бедность являются крестом, через который Господь испытывает нашу верность и любовь к Нему. Митрополит Онуфрий отметил, что бедность – более лёгкий, удобный крест, т.к. толкает человека к Богу, в то время как богатство - более тяжелый, оно толкает человека от Бога.

По утверждению Владыки, богатых можно разделить на две категории. Одни для себя богатеют, т.е. считают богатство своим и пытаются этим богатством устроить себя счастье на Земле. Такие люди забывают, что «жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк.12:15).

В то же время есть меньшее количество богачей, которые знают, что их богатство принадлежит не им, а Богу. Такие считают себя только управителями врученного и не забывают, что есть нуждающиеся бедные и нищие.

Блаженнейший Онуфрий заключил, что в случае, когда человек употребляет Божие богатство на дела милосердия, он богатеет в Бога. И придёт время, когда Господь скажет ему: Добрый и верный рабе! За то, что ты был верен в малом, над многим тебя поставлю; войди в радость Господа своего (см. Мф.25:23).