В Онуфриевском монастыре на Львовщине отметили собор Галицких святых

В воскресенье, 17 июня, в день памяти собора Галицких святых, в Свято-Онуфриевском мужском монастыре в селе Межигорье Турковского района Львовской области, где главный храм обители освящен в честь Галицких святых, было совершено праздничное Богослужение.

Божественную литургию возглавил архиепископ Львовский и Галицкий Филарет, сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ.

Перед началом Литургии владыка Филарет совершил чин освящения нового церковного колокола.

За Богослужением была прочитана сугубая молитва за Церковь и мир в Украине.

После Литургии архипастырь поздравил наместника монастыря и прихожан с престольным праздником.