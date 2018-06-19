В Онуфриевском монастыре на Львовщине отметили собор Галицких святых
01:23, 19 июня 2018Православие
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В Онуфриевском монастыре отметили собор Галицких святых / foto.upc.lviv.ua
В воскресенье, 17 июня, в день памяти собора Галицких святых, в Свято-Онуфриевском мужском монастыре в селе Межигорье Турковского района Львовской области, где главный храм обители освящен в честь Галицких святых, было совершено праздничное Богослужение.
Божественную литургию возглавил архиепископ Львовский и Галицкий Филарет, сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ.
Перед началом Литургии владыка Филарет совершил чин освящения нового церковного колокола.
За Богослужением была прочитана сугубая молитва за Церковь и мир в Украине.
После Литургии архипастырь поздравил наместника монастыря и прихожан с престольным праздником.
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