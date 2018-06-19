Из Балтского кафедрального собора украдены золотые и серебряные украшения образа Богородицы

В пятницу, 15 июня, в Свято-Успенском кафедральном соборе УПЦ г.Балта была совершена кража украшений с ризы иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Неизвестными были украдены золотые и серебряные украшения, которые были пожертвованы прихожанами для украшения образа Богородицы, сообщается на сайте Балтской епархии УПЦ.

На место проишествия была вызвана полиция.