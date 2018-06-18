Отошла к Господу схимонахиня Марина (Карапа), монахиня Приборжавского монастыря
22:45, 18 июня 2018Православие
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Отошла к Господу схимонахиня Марина (Карапа) / m-church.org.ua
Вчера, 17 июня, на 90-м году жизни, отошла ко Господу одна из старейших насельниц Приборжавского Свято-Серафимовского женского монастыря – схимонахиня Марина (Карапа) (2.02.1929 – †17.06.2018).
Чин отпевания почившей состоится в Приборжавском монастыре завтра, во вторник, 19 июня, в 11 часов, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.
Карапа Анна Андреевна, жительница с. Керецки Свалявского района, поступила в женскую обитель села Приборжавское в 1953 году. В 1955 состоялся постриг в рясу, через 3 года в мантию, а в 2005 году монахиня приняла схиму.
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