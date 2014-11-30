Епископ Северодонецкий и Старобельский Никодим провел встречу с представителями миссии ООН в Украине

27 ноября в Северодонецком епархиальном управлении епископ Северодонецкий и Старобельский Никодим провел встречу с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН).

Во встрече приняли участие офицер полевого офиса УВКБ ООН в городе Северодонецке ВОЙЧЕК Троян, секретарь Северодонецкого епархии архимандрит Иринарх (Тимчук).

Основной темой встречи было обсуждение возможности сотрудничества между Украинской Православной Церквой и ООН в сфере помощи беженцам и переселенцам на Луганщине.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви