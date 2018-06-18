В Житомир прибудут мощи святых мучеников Киприана и Иустины

В Житомире две недели будут пребывать мощи священномученика Киприана и мученицы Иустины.

В понедельник, 25 июня, с благословения митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима, в город Житомир прибывает ковчег с честными мощами угодников Божиих священномученика Киприана и мученицы Иустины, сообщает портал "20 минут".

К святым Киприану и Иустине верующие обращаются с молитвами о помощи в борьбе с нечистой силой и злыми духами, верующие припадают к мощам, ища защиты от колдовства, также просят помощи в исцелении от вредных привычек.

Когда-то сильная вера девы Иустины вернула колдуна Киприана от черной магии к христианству. Хрупкая девушка сумела победить бесовские чары и потрясенный ее силой будущий святой раскаялся в своих злодеяниях и впоследствии даже стал епископом.

Пара мучеников Киприана и Иустины символизирует две стороны христианства - веру и знание. Церковью святые почитаются как одни из самых мощных помощников в борьбе против колдовства.

Святые Киприан и Іустиния похоронены на Кипре. А частицы их честных мощей находятся в Украине в храме священомучтника Кипрана и мученицы Иустинии, в Ставропигиальном женском монастыре в честь Афонской иконы Божией Матери, который построен на источнике, вода которого имеет свойства исцелять людей от духовных и физических недугов.

Святыню привезет из обители основатель, ктитор и духовник женского монастыря протоиерей Роман Барановский. Праздничную встреча честных мощей в 17.00 часов в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе и дальнейшее свершение молебна с акафистом возглавит митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Все житомиряне смогут поклониться святыне и обратиться к мученикам с молитвой, стоя перед их честными мощами, которые будут находиться до 9 июля в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе (ул. Кафедральная 14).