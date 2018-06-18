В Монако совершилась первая православная архиерейская литургия

В субботу, 16 июня, епископ Нестор, находящийся с архипастырским визитом на юге Франции, посетил одну из самых молодых общин епархии, которая была основана весной этого года на территории Княжества Монако.

В этот день епископ Нестор совершил свою первую литургию в храме монегаскской общины, сообщает cerkov-ru.eu.

За богослужением молился архиепископ Монако Бернар Барси.

По окончании богослужения епископ Нестор обратился к присутствующим со словом назидания, в котором призвал всех собравшихся принимать активное участие в становлении и развитии новой православной общины.

Затем, в знак благодарности за архипастырское попечение о верных чадах РПЦ, проживающих на территории Княжества, община преподнесла своему архипастырю в дар Корсунскую икону Божией Матери.

После Божественной литургии епископ Нестор имел общение с главой архиепархии Монако архиепископом Бернаром Барси. Иерархи обменялись памятными подарками.