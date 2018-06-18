В таллинском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского 16-17 июня митрополит Евгений совершил первые богослужения в качестве Предстоятеля Эстонской Православной Церкви.

16 июня вечером митрополит Евгений возглавил всенощное бдение, сообщает patriarchia.ru.

17 июня митрополит Евгений возглавил в Александро-Невском соборе Божественную литургию.

По окончании Литургии был совершен благодарственный молебен, затем епископ Нарвский Лазарь от лица духовенства Эстонской Православной Церкви обратился с приветственным словом к митрополиту Евгению и преподнес в дар крест и две панагии. Митрополит Иннокентий также поздравил митрополита Евгения с совершением первых богослужений на Эстонской кафедре и подарил Виленскую икону Божией Матери.

Митрополит Евгений поблагодарил архиереев, духовенство и верующих за совместную молитву и попросил всех молиться о том, чтобы Господь даровал силы для предстоящего служения на Эстонской кафедре.