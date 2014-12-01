1 декабря Предстоятель УПЦ возглавит Богослужение в Введенском монастыре: епископу Фастовскому Дамиану - 55 лет

В Киеве 1 декабря, в день памяти мученика Платона, наместник Свято-Введенского монастыря епископ Фастовский Дамиан молитвенно отметит 55-летие со дня рождения.

Как сообщили в обители, Божественную литургию в этот день в Свято-Введенском храме возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Начало Богослужения в 8.30.