1 декабря Предстоятель УПЦ возглавит Богослужение в Введенском монастыре: епископу Фастовскому Дамиану - 55 лет
02:26, 01 декабря 2014Православие
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В Киеве 1 декабря, в день памяти мученика Платона, наместник Свято-Введенского монастыря епископ Фастовский Дамиан молитвенно отметит 55-летие со дня рождения.
Как сообщили в обители, Божественную литургию в этот день в Свято-Введенском храме возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Начало Богослужения в 8.30.
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