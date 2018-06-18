Митрополит Онуфрий возглавил архиерейскую хиротонию архимандрита Гедеона во епископа Макаровского

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 18 июня совершил Божественную литургию в столичном храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением состоялась хиротония архимандрита Гедеона (Харона) в епископа Макаровского, викария Киевской Митрополии.

Решение (Журнал № 16) о назначении нового викарного архиерея Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ принял 25 мая.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В завершение богослужения Предстоятель обратился к епископу Макаровскому Гедеону со Словом и вручил ему архиерейский жезл. По традиции иерарх подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Напомним, 16 июня, в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Феофания Его Блаженство возглавил чин наречения двух викарных архиереев.