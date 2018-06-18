В Минске православные отметили Собор Белорусских святых
14:26, 18 июня 2018Православие
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Православные отметили Собор Белорусских святых / church.by
В день празднования Собора Белорусских святых, 17 июня, митрополит Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Об этом сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Виталия Соболевского.
По окончании богослужения владыка Павел поздравил прихожан и духовенство собора с праздником. Патриарший Экзарх поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
Именинникам было провозглашено многолетие, и митрополит Павел вручил им просфоры и цветы.
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