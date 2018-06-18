В Минске православные отметили Собор Белорусских святых

В день празднования Собора Белорусских святых, 17 июня, митрополит Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Об этом сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви.

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Виталия Соболевского.

По окончании богослужения владыка Павел поздравил прихожан и духовенство собора с праздником. Патриарший Экзарх поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.

Именинникам было провозглашено многолетие, и митрополит Павел вручил им просфоры и цветы.