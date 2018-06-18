Православные одесситы отметили Собор одесских святых

В день памяти собора Одесских святых, 17 июня, по благословению митрополита Агафангела, епископ Аркадий возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе УПЦ.

По окончанию литургии был совершен крестный ход и праздничный молебен, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Также в этот день митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском соборе города Белгород-Днестровский.