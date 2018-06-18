Православные одесситы отметили Собор одесских святых
13:11, 18 июня 2018Православие
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День памяти Собора Одесских святых / eparhiya.od.ua
В день памяти собора Одесских святых, 17 июня, по благословению митрополита Агафангела, епископ Аркадий возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе УПЦ.
По окончанию литургии был совершен крестный ход и праздничный молебен, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Также в этот день митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском соборе города Белгород-Днестровский.
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