В Киево-Печерской лавре состоится конференция «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма»
11:52, 18 июня 2018Православие
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УПЦ проведет конференцию «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма» / news.church.ua
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 26 июня к 100-летию мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленского) в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоится конференция «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма».
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Организаторами форума выступают Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи и Свято-Владимирское братство «Трезвость».
К участию приглашаются духовенство и миряне Украинской Православной Церкви.
Место проведения: актовый зал Киево-Печерской обители, начало в 9.00.
Программа конференции здесь.
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