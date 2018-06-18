В Киево-Печерской лавре состоится конференция «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма»

11:52, 18 июня 2018
Православие
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УПЦ проведет конференцию «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма» / news.church.ua

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 26 июня к 100-летию мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленского) в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоится конференция «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Организаторами форума выступают Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи и Свято-Владимирское братство «Трезвость».

К участию приглашаются духовенство и миряне Украинской Православной Церкви.

Место проведения: актовый зал Киево-Печерской обители, начало в 9.00.

Программа конференции здесь.

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