Молебен за семейные ценности у ВР: грех не должен навязываться обществу (фото, видео)

В воскресенье, 17 июня в Киеве, несмотря на протесты жителей столицы, представители ЛГБТ-сообщества провели так называемый «Марш равенства».

И пока колонны парней и девушек в экстравагантных нарядах отстаивали свое специфическое понимание «равноправия», в Мариинском парке возле поклонного креста по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия, шел молебен за сохранение христианских семейных ценностей, сообщает Центр информации УПЦ.



Напомним, что за неделю до проведения «Марша равенства» предстоятель УПЦ обратился к столичным властям с просьбой не допустить марш представителей ЛГБТ-сообщества, но, к сожалению слова блаженнейшего не были услышаны киевскими чиновниками. Возле поклонного креста в Мариинском парке собралось несколько сотен верующих УПЦ. Люди пришли целыми семьями: с маленькими детьми, пожилыми родителями.

«В прессе писали, мол, верующие УПЦ собираются выйти на молебен против проведения в Украине гей-парадов. Но это не совсем так, - поясняет прихожанка УПЦ Лидия Крамарова. – Мы вышли не «против», мы вышли «за». За сохранение семейных ценностей, за крепкие браки, за любовь, за будущее наших детей. Не нужно думать, что «европейскость» - это провести гей-парад в центре Киева и все мы в Европе. В самой Европе тоже достаточно много людей, которые не считают нормальным отношения, например, между мужчиной и мужчиной. И голоса этих людей слышны. А у нас почему-то думают, что называть грех нормой это так прогрессивно, так по-европейски, а нас, людей, которые поддерживают традиционные христианские и семейные ценности, почему-то демонизируют, называют отсталыми от жизни. Это неправильно и это обидно».

Впрочем, пришли на молебен и те верующие, кто выступал откровенно против.

«Союз должен быть между мужчиной и женщиной, как об этом написано в Священном Писании. А то, что происходит, это не наши ценности. Нам их просто хотят навязать. Мы с этим не согласны, поэтому мы здесь и наши дети здесь с нами. Мне кажется, что это чуждо нашему интеллекту, чуждо православному человеку», - подчеркнул верующий Олег Николаенко.

«Я молюсь о том, чтобы Господь укрепил семейные ценности в нашем обществе, - добавляет протоиерей Алексей Киреев. – То, что произошло сегодня в Киеве, разрушает устои общества, разрушает само общество. Идет пропаганда греха. На самом деле никто не посягает на права этих людей. Они могут спокойно жить, работать, но они должны осознавать, что их способ жизни является греховным, а грех всему обществу не должен навязываться. Это не норма для нашего общества, поэтому мы молимся, чтобы Господь и их вразумил и нас укрепил».

На скамейке, в глубине парка возится с годовалым сынишкой молодая семья. Они слушают молебен и на чтении священником: «Аллилуйя! Слава тебе, Боже» каждый раз крестятся.

«Хочется подойти ближе, да малыш слишком шумный у нас, - говорит мама Светлана Саенко. – Мы не знали, что здесь будет молебен, но когда проходили мимо и узнали что за повод, то остановились помолиться. Понимаете, дело даже не в том, что кто-то поддерживает ЛГБТ-сообщество или нет. Я отношусь к этим людям абсолютно безразлично. Дело в том, что в начале независимости помните, как по всем каналам телевизора крутили цифру, что нас, украинцев, 52 миллиона? А сейчас уже 42. За 25 лет украинцев стало меньше на 10 миллионов. Только вдумайтесь в эту цифру. 10 миллионов. Почему так? Потому что абсолютно обесценилось такое понятие как семья в нашем обществе. Люди думают о карьере, деньгах, да о чем угодно, а создание семьи откладывают на потом, а когда это «потом» наступает, то часто бывает и поздно. А все эти ЛГБТ-истории это суррогат, которым пытаются подменить по-настоящему важные вещи. Я думаю, в реальности эти люди просто одиноки и не знают Господа».

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ