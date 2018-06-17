В Одесской области освятили восстановленный храм, который начали строить по указу Николая ІІ

Вчера, 16 июня, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение храма в честь Покрова Божией Матери в селе Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области.

После богослужения был совершен праздничный молебен. Об этом сообщает «Православная Одесса».

«К сожалению вместе с румынской властью ушли все архивы, но мы нашли информацию, которая касается прошлого прихода и прошлого храма, который теперь находится на территории теперешнего Сырзавода. Есть информация о том, что этот храм строился по указу Николая ІІ - императора, причисленного к лику святых. Стены были выстроены примерно до крыши и с начала Первой мировой войны по прекращению финансирования строительство было остановлено», - рассказал настоятель Свято-Покровского храма, протоиерей Виктор Диаковский.

С начала революции 1917-1918 годов храм стоял в недостроенном виде до 1928 года, после чего уже достраивался за средства и пожертвования местных верующих и людей из окрестных сел. Освящена церковь была в 1937 году в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Затем во времена Хрущевских гонений храм закрыли, была разрушена колокольня церкви.

«С 1988 года в честь тысячелетия Крещения Руси храмы стали восстанавливаться, в том числе и этот храм. И сегодня историческое события как для нашего села, так и для всего Бессарабского края», отметил настоятель храма, протоиерей Виктор Диаковский.