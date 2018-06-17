Митрополит Онуфрий возглавил торжества по случаю 25-летия возрождения Голосеевской пустыни

Сегодня, 17 июня, по случаю 25-летия возрождения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в мужском монастыре «Свято-Покровская Голосеевская пустынь».

За богослужением была совершена хиротония архимандрита Спиридона (Головастова) в епископа Добропольского, викария Горловской епархии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Решение (Журнал № 15) о назначении нового викарного архиерея Горловской епархии Священный Синод УПЦ принял 25 мая 2018 года.

В 30-е годы обитель, которая была скитом Киево-Печерской Лавры, закрыли, все сооружения разграбили, а монахов выгнали, некоторых расстреляли. Когда в 1993 году территорию вернули Киево-Печерской лавре, сюда, в полностью разрушенную обитель, были направлены один монах – нынешний наместник монастыря владыка Исаакий и четверо послушников.

В этом же году, 4 октября, были обретены мощи преподобного Алексия Голосеевского и открыт домовой храм в честь преподобного Иоанны Многострадального. В 1996 году, согласно решению Священного Синода, Голосеевская пустынь стала самостоятельным монастырем. В ней было восстановлено храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и монашеское кладбище; на месте бывшего митрополичьего дома построена новая церковь; выросли монашеский и административный корпуса, дом наместника с домовой церковью, гостиница и другие монастырские здания.

Здесь действует духовно-профессиональное училище, где более 200 студентов учатся иконописи, резьбе по дереву, столярному ремеслу, регентству, швейному и поваренному делам.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В завершении богослужения Предстоятель обратился к епископу Добропольскому Спиридону со Словом и вручил ему архиерейский жезл. По традиции иерарх преподал верующим свое первое архипастырское благословение.