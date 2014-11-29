В Полтавскую область из Италии привезут мощи Николая Чудотворца

По благословению епископа Кременчугского и Лубенского Николая, с 2 по 31 декабря в Кременчугской епархии УПЦ будет находиться ковчег с мощами одного из наиболее почитаемых в христианском мире святых - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.

По данным пресс-службы епархии, реликвия будет привезена из итальянского города Бари, и в течение месяца в храмах Кременчугской епархии все желающие смогут вознести молитвы, попросить заступничества Святого Никола Чудотворца.

Также будут служиться водосвятные молебны святителю Николаю Чудотворцу.

Ко Дню святого Николая - 19 декабря - священный ковчег с мощами перевезут в Свято-Успенский кафедральный собор Кременчуга. В праздничный день в 9.00 состоится торжественное архиерейское Богослужение, которое возглавит епископ Кременчугский и Лубенский Николай.

График пребывания мощей Святителя Николая в Кременчугской епархии:

2-3 декабря – храм Святого Георгия Победоносца в г. Гребёнка;

4-5 декабря – храм Рождества Пресвятой Богородицы в г. Пирятин;

6-7 декабря – храм Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Лохвица;

8- 9 декабря – храм Апостола Иоана Богослова в г. Червонозаводское;

10-14 декабря – храм Рождества Пресвятой Богородицы в г. Лубны;

15-16 декабрь – храм во имя святого Архистратига Михаила в г. Глобино;

17 декабря – храм Святого Георгия Победоносца в г. Градижск;

18-21 декабря – Свято-Успенский Кафедральный собор в г. Кременчуг;

22-31 декабря – Свято-Троицкий собор в г. Кременчуг.