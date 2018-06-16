Митрополит Антоний назвал движение ЛГБТ открытой пропагандой греховного образа жизни

Церковь не поддерживает движение ЛГБТ, потому что это является открытой пропагандой греховного образа жизни. Об этом заявил Митрополит Антоний Информационно-просветительскому отделу УПЦ.

Также управляющий делами Украинской Православной Церкви рассказал, как УПЦ относится к призывам к насилию во время так называемого «Марша равенства» и что такое на самом деле «равенство» и «равноправие». Интервью с Митрополитом приводит официальный сайт УПЦ.

Библия содержит четкую негативную оценку гомосексуализма

— Уже неделю в Киеве продолжается так называемый Киевпрайд, в рамках которого пройдет «Марш равенства». Перед организацией своего мероприятия представители украинского ЛГБТ-сообщества в очередной раз подчеркнули, что «в цивилизованном мире Церковь изменила отношение к представителям нетрадиционной ориентации» (речь идет о Ирландии, Германии, Англии, США и других странах, где протестантские пасторы благословляют так называемые «однополые браки»). И только Православная Церковь продолжает их «дискриминировать». Почему Православная Церковь принципиально отказывается изменить свое отношение к ЛГБТ-движению и гомосексуальным отношениям?

— Прежде всего, следует отметить, что не только Православная Церковь незыблема в своей оценке гомосексуализма. Значительная часть протестантских общин, а также и Католическая Церковь тоже негативно оценивают такие отношения. Библия содержит четкую негативную оценку гомосексуализма. Физическая близость между людьми одного пола в Святом Писании однозначно трактуется как грех. Например, в Книге Левит читаем: Не ложись с мужчиной как с женщиной: это мерзость (Лев. 18, 22). Апостол Павел четко пишет к коринфянам: "Не обманывайтесь: ...мужеложники... Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9-11). Все попытки каким-то образом «перетолковать» эти однозначные высказывания является сознательной порчей библейского текста.

В Украине, насколько мне известно, подавляющее большинство религиозных общин оценивают гомосексуализм как грех. Поэтому негативно оцениваются и попытки пропагандировать этот грех, объявлять его нормой. Не только наша Церковь, но и другие конфессии не поддерживают движение ЛГБТ, считая его открытой пропагандой греховного образа жизни.

Современный мир постоянно обращает к нам все новые вызовы. И Церковь должна их воспринимать серьезно

— В этом году в рамках Киевпрайд организаторы провели презентацию издания «Православие и ЛГБТ» и приглашали желающих к дискуссии. Возможна ли здесь вообще дискуссия?

— На самом деле Церковь всегда открыта к дискуссии. Конечно, что мы должны прямо говорить о своей позиции, приводить свои аргументы, прислушиваться к позиции наших оппонентов и объяснять, почему мы не можем с ними согласиться. Дискуссия и откровенный диалог – это крайне важная составляющая и церковной жизни, и общественной жизни. Мы должны учиться умению вести диалог.

Современный мир постоянно бросает нам все новые вызовы. И Церковь должна их воспринимать серьезно. Развитие современного ЛГБТ-движения – это тоже важный вызов. Мы должны действовать, исходя из нашего пастырского долга. Наша задача – открыть людям их ошибки и помочь исправиться. В этом для нас цель дискуссии и диалога.

Узаконить свой греховный образ жизни — это не является стремлением к равенству. Это есть бунт против установленного Богом порядка

— Как вообще христианство толкует такие понятия, как «равенство» и «равноправие»?

— Христианство исходит из того, что на каждого из нас Господь возлагает особые задачи. Это и есть наше призвание. У каждого оно свое. К тому же, можно говорить и о том, что есть особое призвание, обращенное к отдельным группам людей. Например, мужчина призван защищать родную землю, а женщина призвана быть матерью. Это вполне очевидные вещи. Здесь не идет речь о «неравенстве». Это просто разные призвания. Поэтому, когда я слышу про «марш равенства», то воспринимаю это как подмену понятий. У каждого свое призвание. И нельзя это игнорировать.

Конечно, все люди, независимо от их убеждений, пола, национальной, этнической и религиозной принадлежности, должны иметь в обществе равные возможности для самореализации. Но это отнюдь не означает, что люди должны брать на себя несвойственные им социальные роли. Когда человек стремится узаконить свой греховный образ жизни, то это не является стремлением к равенству. Это есть бунт против установленного Богом порядка.

— Молодые участники таких «маршей» называют себя «прогрессивной молодежью». Вы постоянно общаетесь с молодым поколением. Кто, по Вашему мнению, в современных реалиях является действительно «прогрессивной молодежью»? Какие у нее идеалы и стремления?

— Понятие «прогрессивный» не всегда имеет положительный оттенок. Прогрессивный – это тот, кто изменился в современном направлении, кто шагает в ногу со временем, передовой. И только.

Прогрессивность не является достоинством. Чаще всего это – дань моде.

В то же время достоинство – морально-нравственная категория, она означает наличие высоких моральных качеств в человеке, уважение к окружающим и самоуважение.

Опыт жизни в Церкви показывает, что с течением времени грех утончается, становится более обманчивым. Раньше было проще определить зло как зло, а добро как добро.

Сегодня, как никогда, цивилизация научилась обманывать человека, подавать ей грех под красивой оберткой. Человек без духовных ориентиров не может в этом разобраться.

И именно духовный человек имеет сегодня огромное преимущество: он может отличить зло от добра, черное от белого. Только духовный человек способен бороться за истину, принимать ее. А истина – это Сам Христос, Который так и сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь!» (Иоанна 14:6). Духовный человек - думающий, способный анализировать и размышлять. Он милосерден, его сердце способно к состраданию.

Поэтому православная молодежь, которая живет настоящей церковной жизнью, может стать светом этого мира тем, кто запутался и потерялся. Именно к этому стремится православная молодежь, и именно такая молодежь должна быть в авангарде.

Церковь не поддерживает призывов к насилию... Дело Церкви молиться за тех, кто отказывается слышать Благую Весть Христа

— В социальных сетях, когда обсуждают тему «маршей равенства», то очень часто начинаются призывы к жесткой, даже физической борьбы с представителями ЛГБТ-движения. Можно говорить, что это позиция Церкви?

— Церковь не поддерживает призывов к насилию, как не поддерживает она и каких-либо силовых действий против тех, кто исповедует другие взгляды.

Задача Церкви – привести людей к Богу. Если люди ошибаются, если они не различают грань между добром и злом, то мы, как пастыри, должны сделать все возможное, чтобы помочь им преодолеть это греховное состояние.

Дело Церкви молиться за тех, кто отказывается слышать Благую Весть Христа. Мы верим, что Господь Сам найдет путь к сердцу каждого человека. И не наше дело выносить окончательный суд о человеке, даже если он находится в тяжелом плену греха. Господь может освободить нас из любого плена. Будем надеяться, что Он убережет нашу страну от прямой пропаганды греха и подаст всем нам мудрость и благоразумие.