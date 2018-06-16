Предстоятель УПЦ нарек в епископа архимандрита Спиридона (Головастова) и архимандрита Гедеона (Харона)

В Всехсвятском храме Свято-Пантелеимоновского женского монастыря Феофании 16 июня Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил чин наречения архимандрита Спиридона (Головастова) в епископа Добропольского, викария Горловской епархии, и архимандрита Гедеона (Харона), наместника Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря Киева в епископа Макаровского, викария Киевской Митрополии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За уставной традицией архимандрит Спиридон и архимандрит Гедеон обратились к архипастырям со Словами при наречении.

Как сообщалось, Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 25 мая в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, принял решение об избрании новых викарных епископов для Горловской епархии (Журнал № 15) и Киевской Митрополии (Журнал № 16).

Завтра в мужском монастыре «Свято-Покровская Голосеевская пустынь» за Божественной литургией состоится епископская хиротония архимандрита Спиридона, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В понедельник, 18 июня, в храме Рождества Пресвятой Богородицы Предстоятель совершит архиерейскую хиротонию архимандрита Гедеона.