Предстоятель УПЦ - о вере, о родине, об информационной войне и геополитике

В первый день Рождественского поста Предстоятель Украинской Православной Церкви дает ответы на вопросы, которые волнуют и церковных, и светских читателей.

О большой Родине и Вечной жизни

— Ваше Блаженство, начался Рождественский пост, это время всегда было особенным для православных. К Рождеству, так или иначе, готовятся почти все украинцы, особенно приготовление к Рождеству заметно на Западе Украины, где соблюдают и чтут многовековые традиции наших предков. Насколько важна в жизни человека память о месте рождения?

— Каждый человек до конца своих дней помнит и своих родителей, которые дали ему эту земную жизнь, и место, где он родился и впервые увидел красоту Божьего мироздания. Это — малая родина, для меня такой малой родиной является Буковина, край, куда мне всегда приятно приехать и вспомнить детские годы и первые взрослые шаги в самостоятельную жизнь. Большой земной родиной для всех нас является Украина — страна, которая сегодня переживает очень ответственное и трагическое время. Каждый верующий человек, бессомненно, не может в такие дня не просить Бога, чтобы Он умилосердился и ниспослал для нашей Родины, для Украины, мир и согласие во всех сферах и для всех ее граждан.

Но мы с вами, в первую очередь, христиане, и все наши помыслы направлены не на обустройство земной жизни, а на то, чтобы стяжать милость Бога и не лишиться жизни вечной.

О фактах того, что УПЦ с народом

— Что делать с тем, что сегодня Украинскую Православную Церковь пытаются искусственно отдалить от народа? Как это вообще возможно?

— Посмотрим на православные монастыри Украины. Известно, что именно монашество есть солью веры народа. Так вот, Украинская Православная Церковь на территории всей страны сегодня имеет 240 монастырей, в которых подвизаются 4873 монаха, в то время как общее число всех других монастырей, претендующих на принадлежность к Православию, — 70 со 191 монахом. Факты, как говорится, вещь упрямая.

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Об информационных войнах против Церкви

— А если нам приходится вступать в дискуссию с людьми, которые думают и живут не так, как мы, в каком случае нужно пытаться что-то объяснить им, а в каком – лучше воздержаться?

— Если человек старается пребывать в молитве, с Богом, у него вырабатывается определенный навык общения с Ним, и человек начинает понимать, как распознавать волю Божию. Совесть такого человека и внутренний духовный опыт верно подсказывают ему, в каком случае следует вступать в полемику, а в каком случае — воздержаться. Если человек не достиг такой меры, ему сложнее распознавать волю Божию, но и он пусть старается разобраться со своей совестью и очищать ее.

— Как Церкви реагировать на информационные войны, которые ведутся сегодня против УПЦ?

— Во все времена, включая и недавнее советское время, Церковь пребывала в оппозиции к власти, так было и во времена Христа, и в первые века христианства. Против Церкви всегда воздвигалась информационная война, и наше время не является исключением из всей истории распространения Христового учения среди людей. Церковь сеет семена веры — и там, где они падают на вспаханную землю, то есть в сердца людей, ищущих Бога, эти семена дают хороший урожай. А если в сердце человека — неверие и гордость, то Христовы заповеди не находят в таких сердцах живого отклика. Такой человек не воспринимает Церковь как живой организм, связывающий человека с Богом, и начинает прислушиваться к лукавым словам диавола, отвращающего человека от Церкви. Поэтому, если мы попадаем в поле боя информационной войны, то это является для каждого из нас испытанием на нашу веру и духовную стойкость.

О том, как побороть негативные стереотипы

— Как, по Вашему мнению, можно побороть те негативные стереотипы, связанные с Церковью, духовенством, священнослужителями, которые бытуют в нашем обществе?

— Людям свойственно воспринимать «по одежке» и провожать «по уму», то есть, человек воспринимает другого человека внешне и, только общаясь с ним, понимает внутренний мир своего собеседника, его духовные ценности и способности. Поэтому очень важно помнить это всем христианам — и мирянам, и священникам — и стараться в быту и ежедневной жизни не стать соблазном для ближнего, который еще не познал духовных истин и не может относиться с равной любовью ко всем окружающим.

— Что можно ответить, например, на обвинения в том, что наши священнослужители ездят на дорогих авто, а в УПЦ не служат на украинском языке?

— По поводу машин и украинского языка — скажу следующее: автомобили сегодня являются предметом необходимости. Они нужны и приходам, и епархиям, чтобы посещать отдаленные приходы и монастыри, дома престарелых, школы и т.п. Язык же богослужения у нас — церковнославянский. Мы, украинцы, принадлежим к семье славянских народов и служим на древнем славянском языке, который оставили нам великие наши учителя — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Греки, между прочим, служат на старогреческом языке, грузины — на старогрузинском, румыны — на церковнорумынском, англоязычные народы служат на староанглийском. То есть — все православные народы, в том числе и славяне, имеют свой богослужебный язык. А проповедь в храмах Украины сегодня произносится на том языке, на каком общается большая половина прихожан, в подавляющем большинстве это проповедь на украинском языке. Украинский язык является официальным для ведения всей документации Украинской Православной Церкви, для официального сайта, теле- и радиопрограмм.

О политике, геополитике и экономике

— Правящие элиты, которые приходят к власти в результате выборов, формируют тот или иной политический курс государства. Как в этом разрезе должна позиционировать себя Церковь?

— При любой власти Церковь должна молить Бога о милости для своей страны и о том, чтоб Господь даровал властям мудрость и больше духовного рассуждения в политико-социальном выборе будущего для всего государства.

— Сегодня много говорят об интеграции нашей страны с ЕС, необходимости ее более тесного сотрудничества с НАТО и т.д. Должна ли Церковь комментировать геополитические, политические, экономические процессы, происходящие внутри и вокруг Украины?

— Церковь не должна комментировать ни геополитические, ни экономические, ни какие-либо другие процессы в Украине или за ее пределами. Церковь комментирует или, точнее говоря, возвещает миру Божий Закон и призывает всех подчиняться этому Закону.

Кроме того, Церковь отделена от государства, что записано и в Конституции. Другое дело, что каждый верующий является гражданином своей страны, и в частной беседе он не может не скрывать своей тревоги или радости по поводу того или иного события, касающегося будущего своей Родины. Радости сегодня, к сожалению, мало, а вот о тревоге, которая возникает по поводу сближения с Западом, сегодня говорят все православные. К сожалению, страны Запада традиционно ориентированы на развитие и совершенствование только финансово-экономических уровней своего общества, духовные ценности у них воспринимаются всего лишь как культурно-нравственный аспект общества. А о Боге как о Личности и Объекте жизни каждого гражданине там и речи нет.

О мужестве и прощении

— Посоветуйте, пожалуйста, как быть мужественным сегодня?

— Мужество — это движение против течения. Как известно, только мертвая рыба беспрепятственно течет, куда течет и река, а живая рыба течет вверх по течению, к чистому источнику и первозданному окружению. К настоящему мужеству способен только тот, кто стяжал хоть какую-то меру смирения.

— Говорят, что в любом бытовом конфликте виноваты обе стороны, может, одна больше, другая меньше, но обе. Можно ли считать, что в том, что против УПЦ сегодня ополчились и раскольники, и радикалы, и даже некоторые «свои», это и наша вина? Или, следуя словам Господа, не стоит переживать, потому что Церковь всегда будет гонима, как и Он?

— Виноват тот, кто забыл, что Церковь не ищет крайних в любом человеческом конфликте, а пытается достучаться до совести каждого и напомнить, что люди никогда не разберутся, кто прав, а кто виноват без Бога, а от Бога нас отдаляет грех. И как только мы попытаемся себя очистить — мы уже по-другому будем воспринимать ближнего, мы не захотим его судить, а наоборот — попытаемся, ради Бога, его понять и простить.

— А как научиться прощать?

— Бог прощает человеку все, в чем человек кается. Если человек грешит и не кается, то он не получает прощения. И это не потому, что Господь не хочет его простить, а потому, что такой человек не может вместить в себя благодать прощения. И мы также должны прощать людям все даже тогда, когда они нас не понимают. Любимым делом же для меня является жизнь с Богом, а тяжелой ношей — грех.

— Благодарим за беседу, Ваше Блаженство.

Беседовали Валентина Гордийчук и Наталья Горошкова, pravlife.org