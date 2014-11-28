В церковных медиа недостаток готовности к честному диалогу - мнение спикера РПЦ

Председатель Синодального информационного отдела В. Легойда отметил, что на текущий момент в церковных медиа достаточно дискуссионных площадок, проблемой является недостаток готовности к честному диалогу по проблемам церковной жизни. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата, ссылаясь на интервью порталу "Православие и мир".

«Обычно, когда возмущаются, что нет возможности поговорить, на самом деле имеют в виду: “Почему мое мнение не доминирует?”, “Почему мной не восхищаются?”», — заявил В.Легойда.

«Люди, которые публично упрекают друг друга в том, что другой не хочет говорить, сами отказываются, когда им предлагаешь», — добавил он.

«Кстати, Межсоборное присутствие было создано именно как такая площадка обсуждений, диалога. Хорошо или плохо оно работает? Я бы сказал, что оно работает ровно настолько, насколько мы готовы наполнять его жизнью», — подчеркнул председатель Синодального информационного отдела.

Говоря о границах открытости внутрицерковной дискуссии, В.Легойда напомнил, что подчас нежелание некоторых людей использовать имеющиеся внутрицерковные механизмы, толкает их выносить проблемы в публичное поле, что чаще всего лишь осложняет возможность разрешения острых ситуаций.

«Когда сломали руку, нужно накладывать шину, а не приглашать журналистов: “Посмотрите, как ужасно торчит эта кость”. От количества камер кость не вправится», — заключил представитель Церкви.