Грузию сегодня посетят представители Вселенского патриархата

Сегодня Патриархию Грузии посетят представители Вселенского патриарха. В составе делегации будут присутствовать два высокопоставленных митрополита.

Их примет Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II. Об этом сообщил секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели, передает Грузия.online.

«Архиереи Вселенского патриархата ознакомят Святейшего с позицией Вселенского патриарха, связанной с текущими церковными проблемами в Украине», - сообщил отец Микаэл.

По словам протоиерея, архиереи Вселенского патриархата 17 июня также примут участие в воскресном богослужении Святейшего. Они покинут Грузию 18 июня.

Как сообщалось, 4 июня патриархию Грузии с однодневным визитом посетил председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) c двумя сопровождающими лицами. Как пояснили в патриархии, целью визита было ознакомление с позицией РПЦ относительно последних событий вокруг украинской Церкви.