В честь святого страстотерпца праведного врача Евгения (Боткина) будет сооружен храм

В честь святого страстотерпца праведного врача Евгения (Боткина) в Екатеринбурге (Россия) будет сооружен храм.

В воскреснье, 17 июня, на месте будущей стройки Екатеринбургской епархией запланировано проведение чина закладки камня и установка креста, сообщает Милосердие.ru.

*** Евгений Боткин (1865-1918) — лейб-медик семьи святого императора Николая II. Родился в семье русского врача Сергея Боткина (лейб-медика императоров Александра II и Александра III). После революции остался вместе с Романовыми и последовал за ними в ссылку. В Тобольске открыл бесплатную медицинскую практику для местных жителей. Расстрелян 17 июля 1918 года вместе с царской семьей. Прославлен в сонме Новомучеников и Исповедников Российских Русской Зарубежной Церковью в 1981 г. и на Архиерейском Соборе РПЦ 2016 года.