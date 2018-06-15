В Одесской области тысячи людей прошли Крестным ходом за мир в Украине

В пятницу, 15 июня, в день памяти великомученика Иоанна Сочавского тысячи верующих в Одесской области совершили Крестный ход. Во время шествия, протяженность которого составила около трех с половиной километров, люди молились о наступлении мира и стабильности в Украине.

Молитвенное шествие стартовало после Божественной литургии в храме в честь великомученика Иоанна в Белгород-Днестровске. Именно в этом городе в XIV веке святой Иоанн принял мученическую смерть, сообщает Фома в Украине.

Богослужение и Крестный ход возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Завершился ход у источника в честь великомученика Иоанна Сочавского. Здесь владыка Агафангел возглавил праздничный молебен, во время которого тысячи людей также молились о мире в нашей стране, о церковном единстве и о преодолении вражды и ненависти.