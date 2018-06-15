Предстоятель УПЦ призвал выпускников духовных школ нести любовь людям

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал будущих священнослужителей жить в любви к Богу и к своей пастве. Об этом он сказал в своем обращении к выпускникам Киевских духовных школ. Слова предстоятеля передает официальный сайт УПЦ.

Архипастырь отметил, что после выпуска духовной школой для молодых людей станет их жизнь в приходах.

«Сутью всего богословия, всего Священного Писания является любовь. Вы должны нести ее людям, — сказал он. – Сегодня так не хватает любви в мире. Есть много политиков, философов, мудрецов, но очень мало таких людей, которые молятся и умеют любить. Вот этому вы должны продолжать учиться, выйдя из духовных школ».

Предстоятель призвал совершать священническое служение примером своей жизни.

«Паства будет взирать не столько на ваши слова, сколько на вашу жизнь. Если она будет наполнена любовью, то паства тоже будет вас любить. Мы все имеем немощи и недостатки, но люди будут готовы потерпеть их, если у вас будет любовь к ним, даже самая маленькая мера любви. Если мы не будем закрываться, а будем дарить нашу любовь людям, то она обязательно вызовет ответную любовь. И эта общая любовь будет умножаться», — подытожил Блаженнейший владыка.