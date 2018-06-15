В Киевских духовных школах в этом году 217 выпускника (фото)

Киевские духовные школы в этом году закончили 217 выпускников.

Как сообщает Центр информации УПЦ, дипломы бакалавров богословия дневной формы обучения в Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) в этом году получили 44 выпускника и еще 136 выпускников заочной формы обучения; дипломы магистра вручили 31 выпускнику и 6 аспирантов получили звание кандидатов богословия.

В Киево-Печерской лавре в эти дни проходят торжественные выпускные акты студентов КДАиС. Мероприятие проходило 15 июня в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Возглавил его Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель возглавил Божественную литургию, во время которой вручил богослужебные награды преподавателям и выпускникам.

Примечательно, что в этом году состоялся первый выпуск аспирантуры Киевской духовной академии. Шесть аспирантов получили звание кандидатов богословия.

Предстоятель вручил выпускникам дипломы о получении духовного образования и памятные подарки.

«Будучи священниками, вы должны любить Бога и любить свою паству», － сказал Митрополит Онуфрий, обращаясь к выпускникам.

14 июня состоялось вручение дипломов выпускникам-заочникам КДАиС. В этот день Киево-Печерской лавре в академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр совершил молебен. Он вручил выпускникам заочной формы обучения дипломы.