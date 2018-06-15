8-летний Сергей Дубинка борется с опухолью головного мозга и нуждается в помощи – «Надеюсь и верю»

8-летний Сережа Дубинка уже 2 года живет с опухолью мозга.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», сначала у ребенка появились сильные головные боли, потом он уже не мог ровно ходить. Сережу прооперировали в киевском институте им. Ромоданова. Увы, всю опухоль удалить не удалось – врачам помешала близость жизненно важных сосудов.

После операции мальчик восстановился и прошел 6 блоков «химии» и лучевую терапию. Появилась положительная динамика лечения – опухоль не растет, Сереже лучше и он уже может нормально ходить. Врачи назначили ему 6-месячный курс лечения таблетированной «химией».

Сережа общительный, вежливый и культурный мальчик, внимательный к мелочам. Когда приезжает в больничное отделение – везет собранные собой полевые цветы. Всем врачам и медсестрам достается по букетику. Мальчику нравится делать комплименты и дарить цветы.

Из- за болезни мальчик не может полноценно посещать школу и находится на домашнем обучении.

Для продолжения лечения Сереже необходим препарат «Винкристин» в количестве 20 флаконов на сумму 4 490 грн. В семье Дубинка пятеро детей. Все сбережения, все средства семьи уже потрачены. Мама вынуждена была распродавать хозяйство, чтобы оплатить лечение сына.

У мальчика есть все шансы жить здоровой полноценной жизнью.

О том, как и чем помочь Сергею Дубинке – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».