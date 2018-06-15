В Финляндии отметили 625-летие Коневского монастыря

На острове Коневец в Ладожском озере 11-13 июня состоялись торжества по случаю 625-летия Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Вечером 10 июня священнослужители во главе со архимандритом Коневского монастыря епископом Игнатием прибыли в Спасо-Преображенский Ново-Валаамский монастырь, расположенный в усадьбе Папинниеми в Хейнявеси (Финляндия).

11 июня делегация направилась в усадьбу Хиекка коммуны Кейтеле, где в 1940-1956 гг. в эвакуации подвизалась братия Коневского монастыря - здесь жили 32 насельника. Сегодня усадьба принадлежит семье Кирси, которая бережно относится к памятным для братии местам. Устроена небольшая часовня, сохраняются фундаменты монастырских зданий. Семейство Кирсиежегодно принимает в усадьбе представителей Русской Православной Церкви и Финляндской Автономной Православной Церкви.

На территории усадьбы Хиекка расположено братское кладбище, где покоятся тела 23 насельников Коневской обители. Епископ Йоэнсууский Арсений (Финляндская Автономная Православная Церковь) возглавил панихиду на кладбище и великую вечерню в усадьбе Хиекка у часовни.

Утром 12 июня в храме преподобного Арсения Коневского совершили Божественную литургию. За богослужением молились епископы Игнатий и Назарий.

По окончании литургии архипастыри совершили водосвятный молебен и крестный ход вокруг Арсениевского храма.

После богослужения гости торжеств отправились в лютеранский приходской дом при кирхе Кейтеле. Здесь состоялось торжественное собрание, участников которого приветствовал священноархимандрит Коневского монастыря епископ Игнатий.

Вечером 12 июня в Никольском соборе епископ Йоэнсууский Арсений возглавил чтение акафиста преподобному Арсению Коневскому.

13 июня была совершена литургия в Ново-Валаамском монастыре.