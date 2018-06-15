Митрополит Антоний рассказал, чем опасна поверхностность в любом деле

Главной помехой, мешающей жить, развиваться, радоваться, является поверхностность. Она разъедает все хорошее в человеке, как ржавчина, не оставляя после себя ничего.

Все наши добрые намерения, начинания всегда сопряжены с испытаниями, одно из первых – позволение себе поверхностного подхода к делу.

Как только мы соблазнимся таковым, сразу теряем благодатную помощь Всевышнего, без которой невозможно ничего хорошего сотворить.

С поверхностным отношением, мы делаем все без должного самозабвения и погружения: общаемся, работаем, живем, любим…

Мы существуем в полруки, дышим в полгруди, движемся по жизни в полсилы. И в результате перестаем быть человеком, способным сочувствовать, сопереживать, благодарить, радоваться.

Многие считают поверхностность ерундовой, не стоящей внимания, проблемой. Но она убивает личность рано или поздно. Сколько людей попали в ее сети и никак не могут выбраться, потому что не считают ее злом. Находятся в ее сетях, а думают, что вольно живут. Иллюзия и обман.

Родители поверхностности – лень и эгоизм. Именно из этой смеси она произрастает, здесь ее корни. Подписывается же тщательно данная смесь нашим лицемерием. Это когда мы машем рукой, убеждая себя и других, что и так сойдет, когда оправдываем свою лень, когда закрываем глаза на недобросовестное выполнение, когда соглашаемся с некачественным результатом, осознавая его корявость.

Без осознанной борьбы с поверхностью нельзя достигнуть земного счастья, тем более никаких духовных достижений быть не может. И такая борьба – это огромное усилие души, тела, духа. И только это единственный и возможный путь для верующего человека.

Борьба с поверхностью – это борьба со своим несовершенством, с той червоточинкой, тем уязвимым местом, через которое просачивается любой грех в душу. Поверхностность – это изъян, дефект души. Он лечится истинным благочестием и взрощенной любовью.

Лишь им под силу устранить любые изъяны и дефекты.

Митрополит Антоний - для "Аргументы и Факты".