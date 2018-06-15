Предстоятели Украинской и Молдавской Православных Церквей возглавят празднование 25-летия возрождения Голосеевской пустыни

В честь 25-летия возрождения Свято-Покровского монастыря Голосеевская пустынь, в воскресенье, 17 июня, состоится праздничное Богослужение, которое возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, с участием Предстоятеля Молдавской Православной Церкви Митрополита Владимира, епископата и священства УПЦ.

Об этом сообщается на сайте Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Встреча Священоначалия в 8.00.

Среди гостей торжества ожидается большое количество представителей науки, культуры, общественности, послов иностранных государств.

На сегодняшний день Голосеевский монастырь является одним из крупнейших в Украине. Монастырь учредил и создал монастырское духовно-просветительское училище имени преподобного святого Иоанна Дамаскина, в котором обучается и находится на полном монастырском содержании более 300 подростков. Именно в стенах этого монастыря была рождена инициатива, которая реализуется с 2007 года – ежегодное всенародное празднование Дня Крещения Руси.