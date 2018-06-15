Студенты Почаевской семинарии приняли участие в Международном фестивале «Под Покровом Богородицы» в Польше

В первые дни июня шестеро студентов Почаевской духовной семинарии вместе с тремя священнослужителями УПЦ, по приглашению Польской Автокефальной Православной Церкви, посетили польский город Бельск-Подляски, где проходил II Международный фестиваль православных хоров «Под Покровом Богородицы».

Почаевские студенты были единственными, кто представлял на этом мероприятии Украину, сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ.

Кроме украинцев, к польскому православному хоровому фестивалю присоединились также гости из Сербии и Республики Беларусь.

Украинскую делегацию возглавил секретарь Тернопольской епархии протоиерей Стефан Балан, вместе с ним студентов сопровождал протоиерей Георгий Прокопчук и представитель Львовской епархии УПЦ, протоиерей Ярослав Огерук.