В Оксфорд прибыли мощи преподобного Серафима Саровского
14:09, 15 июня 2018Православие
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В Оксфорд прибыли мощи преподобного Серафима Саровского / sourozh.org
В Свято-Никольский храм города Оксфорда 13 июня прибыли мощи преподобного Серафима Саровского чудотворца.
По прибытии в окфордский храм, при большом стечении православных верующих города, перед святыми мощами был отслужен молебен, сообщает sourozh.org.
Вечером, после молебна, клирик Успенского кафедрального собора в Лондоне протоиерей Максим Никольский выступил с презентацией перевода на английский язык книги священомученика архимандрита Серафима (Чичагова) "Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря".
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