В Оксфорд прибыли мощи преподобного Серафима Саровского

В Свято-Никольский храм города Оксфорда 13 июня прибыли мощи преподобного Серафима Саровского чудотворца.

По прибытии в окфордский храм, при большом стечении православных верующих города, перед святыми мощами был отслужен молебен, сообщает sourozh.org.

Вечером, после молебна, клирик Успенского кафедрального собора в Лондоне протоиерей Максим Никольский выступил с презентацией перевода на английский язык книги священомученика архимандрита Серафима (Чичагова) "Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря".