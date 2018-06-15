Состоялось обретение и перенесение мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой)

На Немецком (Введенском) кладбище Москвы 13 июня состоялось обретение и перенесение мощей основательницы подмосковного Серафимо-Знаменского скита преподобноисповедницы Фамари (Марджановой).

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Перед началом процесса обретения святых мощей председатель Комиссии епископ Луховицкий Петр возглавил молебен на начало всякого доброго дела.

В ходе обретения святых останков служилась панихида по всем православным, погребенным на данном кладбище: монашеству, духовенству и мирянам.

Богослужебные песнопения исполнил сестринский хор Серафимо-Знаменского скита.

После обретения святые останки преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) были положены в гроб и перевезены в Серафимо-Знаменский скит.

У врат монастыря процессию встречали его насельницы, после чего гроб со святыми мощами основательницы скита крестным ходом был перенесен в обитель.

Священный Синод Грузинской Православной Церкви 22 декабря 2017 года принял решение о канонизации схиигумении Фамари (Марджановой) в лике преподобноисповедников.

28 декабря Священный Синод РПЦ постановил включить имя святой в месяцеслов Русской Православной Церкви (журнал № 123) с определением празднования ее памяти 10/23 июня, как это установлено в Грузинской Церкви.