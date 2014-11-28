Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Бог не в силе, а в правде

26 ноября архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в храме святителя Иоанна Златоустого в Константиновке, который в этот день отметил престольный праздник, сообщает сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ.

На запричастном стихе благочинный протоиерей Андрей Чичеринда обратился к прихожанам и гостям храма с проповедью, в которой призвал подражать святителю Иоанну Златоусту в христианском служении ближним.

По окончании Литургии состоялся праздничный крестный ход.

В конце богослужения архиепископ Митрофан поздравил настоятеля и прихожан с престольным днём и обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил:

«Почему Бог иногда попускает несправедливости быть выше, чем справедливость, неправде — выше, чем правде? Ответ на этот вопрос может быть таким: позволяет не Бог. Зло восстаёт против правды. Диавол восстаёт против тех, кто живёт по воле Божией. Воздвигает на них клевету, гонения, и всегда это делает одинаково - хочет оклеветать, убить, чтобы их не было на земле. Он употребляет силу и пытается доказать, что с помощью силы что-то можно сделать. Но Бог не в силе, а в правде.

И, сколько бы зло ни побеждало таким образом, добро всё равно оказывается сильнее. Сколько бы ни восставало зло, у него никогда не будет силы победить правду… Тот, кто с помощью зла хочет чего-то достичь здесь, на этой земле, кто с помощью неправды хочет решить свои вопросы, чего-то добиться, в итоге всегда проигрывает. Потому что Христос воскрес из мертвых. Апостолы своей проповедью просветили всю вселенную, и Римская империя рухнула как языческое государство, и возродилось как христианское проповедью апостольской».